مجلس الأمن يناقش دور حوكمة الموارد الطبيعية في منع النزاعات

11:15 م

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، أن سوء إدارة الموارد الطبيعية واستغلالها غير المشروع بات من أبرز العوامل التي تؤجج النزاعات المسلحة حول العالم. اضافة اعلان





ودعا غوتيريش، في كلمة أمام اجتماع مفتوح عقده مجلس الأمن الدولي، إلى تعزيز حوكمة هذه الموارد؛ لضمان أن تصبح ركيزة للسلام والأمن والازدهار، بدلا من أن تكون مصدرا للعنف وعدم الاستقرار.



وقال إن المعادن الحيوية – مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة – تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة مع ارتفاع الطلب العالمي عليها، مشيرا إلى أن ذلك "يوفر فرصا مهمة لدفع عجلة التنمية في البلدان المنتجة، لكنه في الوقت نفسه يغذي التنافس الجيوسياسي ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد ويؤجج النزاعات، بما يخلف عواقب إنسانية وخيمة".



ولفت غوتيريش إلى أن العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية "تعزز قدرات الجماعات المسلحة والإجرامية، وتربط أعمال العنف بشبكات إقليمية ودولية، وتقوض فرص التوصل إلى تسويات سياسية".





