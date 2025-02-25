مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا

وأعرب واضعو القرار عن "حزنهم إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح خلال النزاع بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدين أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة يتمثل في "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتسوية النزاعات سلميا".
كما "حثوا بشكل عاجل" على إنهاء النزاع فورا و"ناشدوا بقوة" من أجل "إحلال سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا"، وتم اعتماد القرار في صيغته الأصلية، حيث رفض مجلس الأمن التعديلات التي قدمتها الدول الأوروبية والتي تضمنت خطابا معاديا لروسيا.
وجاء ذلك بعد أن رفض المجلس اقتراحا قدمته دول غربية بتأجيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا، وكان الممثل الدائم لفرنسا نيكولا دي ريفيير قد تقدم باقتراح لتأجيل التصويت، وقال خلال جلسة مجلس الأمن: "إنه لشرف كبير لي أن أقدم، نيابة عن فرنسا وبريطانيا والدنمارك واليونان، اقتراحا بتأجيل هذا الاجتماع إلى 25 فبراير الساعة 15:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".
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