مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر يوم الاثنين، بأن مجلس الأمن الدولي وافق على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة يدعو لنهاية سريعة للنزاع وتحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.

اضافة اعلان