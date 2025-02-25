 
الثلاثاء 2025-02-25 02:29 ص
 

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
الثلاثاء، 25-02-2025 02:10 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر يوم الاثنين، بأن مجلس الأمن الدولي وافق على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة يدعو لنهاية سريعة للنزاع وتحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.

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وصوتت عشر دول لصالح القرار، بما في ذلك روسيا والصين والولايات المتحدة، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت. ولم يصوت أي عضو ضد القرار.

وأعرب واضعو القرار عن "حزنهم إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح خلال النزاع بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدين أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة يتمثل في "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتسوية النزاعات سلميا".

كما "حثوا بشكل عاجل" على إنهاء النزاع فورا و"ناشدوا بقوة" من أجل "إحلال سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا"، وتم اعتماد القرار في صيغته الأصلية، حيث رفض مجلس الأمن التعديلات التي قدمتها الدول الأوروبية والتي تضمنت خطابا معاديا لروسيا.

وجاء ذلك بعد أن رفض المجلس اقتراحا قدمته دول غربية بتأجيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا، وكان الممثل الدائم لفرنسا نيكولا دي ريفيير قد تقدم باقتراح لتأجيل التصويت، وقال خلال جلسة مجلس الأمن: "إنه لشرف كبير لي أن أقدم، نيابة عن فرنسا وبريطانيا والدنمارك واليونان، اقتراحا بتأجيل هذا الاجتماع إلى 25 فبراير الساعة 15:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".

 

 
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