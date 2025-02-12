 
الأربعاء 2025-02-12 10:10 ص
 

مجلس الامن يناقش الملفين السياسي والإنساني في سوريا

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء جلسة إحاطة بشأن الملفين السياسي والإنساني في سوريا.اضافة اعلان


ويستمع أعضاء المجلس الى إحاطتين من المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسن ومن نائبة رئيس الشؤون الإنسانية، جويس مسويا، بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.

ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.

بترا
 
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