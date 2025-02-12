مجلس الامن يناقش الملفين السياسي والإنساني في سوريا

ويستمع أعضاء المجلس الى إحاطتين من المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسن ومن نائبة رئيس الشؤون الإنسانية، جويس مسويا، بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.
ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.
بترا
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