مجلس الامن يناقش الملف الكيمائي السوري

وينظر الاعضاء خلال الجلسة بتقرير الامين العام المتضمن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن التقدم المحرز في ازالة برنامج الاسلحة الكيمائية السوري والتوصيات المستقبلية.
