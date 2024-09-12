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مجلس الامن يناقش الوضع في اليمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
الخميس، 12-09-2024 10:58 م

الوكيل الإخباري-   ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم، الوضع في اليمن، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطتين من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ ومن القائمة بأعمال وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك.

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وقال غروندبرغ إنه لا يزال الوضع العسكري في اليمن متقلبا، حيث أسفرت الاشتباكات في مناطق رئيسية عن خسائر كبيرة في الأرواح، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من بعض اتفاقيات خفض التصعيد الاقتصادي، فإن الوضع الاقتصادي العام لليمنيين يستمر في التدهور، ويتفاقم بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات في الحديدة وحجة.


وأكد غروندبرغ التزامه بالانخراط مع جميع الأطراف من أجل إيجاد حلول فورية وطويلة الأجل، بما في ذلك التعاون الاقتصادي وخفض التصعيد في الصراع، مُسلطًا الضوء على المناقشات البناءة الأخيرة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مواقع متعددة.

 
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