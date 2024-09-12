مجلس الامن يناقش الوضع في اليمن

وقال غروندبرغ إنه لا يزال الوضع العسكري في اليمن متقلبا، حيث أسفرت الاشتباكات في مناطق رئيسية عن خسائر كبيرة في الأرواح، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من بعض اتفاقيات خفض التصعيد الاقتصادي، فإن الوضع الاقتصادي العام لليمنيين يستمر في التدهور، ويتفاقم بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات في الحديدة وحجة.
وأكد غروندبرغ التزامه بالانخراط مع جميع الأطراف من أجل إيجاد حلول فورية وطويلة الأجل، بما في ذلك التعاون الاقتصادي وخفض التصعيد في الصراع، مُسلطًا الضوء على المناقشات البناءة الأخيرة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مواقع متعددة.
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