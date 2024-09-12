مجلس الامن يناقش الوضع في اليمن

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم، الوضع في اليمن، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطتين من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ ومن القائمة بأعمال وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك.

اضافة اعلان



وقال غروندبرغ إنه لا يزال الوضع العسكري في اليمن متقلبا، حيث أسفرت الاشتباكات في مناطق رئيسية عن خسائر كبيرة في الأرواح، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من بعض اتفاقيات خفض التصعيد الاقتصادي، فإن الوضع الاقتصادي العام لليمنيين يستمر في التدهور، ويتفاقم بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات في الحديدة وحجة.