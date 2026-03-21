السبت 2026-03-21 09:39 م

مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

السبت، 21-03-2026 07:03 م
الوكيل الإخباري-  أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا.اضافة اعلان


وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في بيان اليوم السبت، أن هذا الاعتداء الإسرائيلي لا يقتصر على استهداف الأراضي السورية فحسب، بل يمتد تأثيره ليقوض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وشدد البديوي على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، مضيفًا أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
 
 


إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران

رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم

إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا

الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني

جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين

هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية

