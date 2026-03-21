مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

الوكيل الإخباري- أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا.





وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في بيان اليوم السبت، أن هذا الاعتداء الإسرائيلي لا يقتصر على استهداف الأراضي السورية فحسب، بل يمتد تأثيره ليقوض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.



وشدد البديوي على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، مضيفًا أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.



وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.







