مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات ودول المجلس

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الثلاثاء، بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، والتي تسببت الاثنين بوفاة شخص وإصابة آخرين إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي.





وأكد البديوي أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدائياً تجاه دول المجلس، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وكافة القوانين والأعراف الدولية.



كما أعرب عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





