الإثنين 2026-03-16 06:56 م

مجلس التعاون يدين الهجوم على قنصلية الإمارات في كردستان العراق

الأحد، 15-03-2026 09:01 ص
الوكيل الإخباري-  دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي بشدة الهجوم الثاني الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق.اضافة اعلان


وقال البديوي، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار هذه الاعتداءات الغادرة على قنصلية الإمارات، يُعد خرقاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين والعاملين في تلك البعثات.

وأكد وقوف مجلس التعاون وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد هذا الاعتداء، ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


أحدث الأخبار

و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

الأكثر مشاهدة