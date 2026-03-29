الأحد 2026-03-29 07:10 م

مجلس الجامعة العربية يدعم ترشيح نبيل فهمي لخلافة أحمد أبو الغيط

الأحد، 29-03-2026 05:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، اعتماد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالإجماع قرار رفع توصية إلى الدورة العادية (35) المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق، لتولي منصب الأمين العام، لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يوليو 2026.اضافة اعلان


وتنتهي ولاية أحمد أبو الغيط، يونيو المقبل، في منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تسلمه في مارس 2016، خلفاً لوزير خارجية مصر السابق نبيل العربي.
 
 


