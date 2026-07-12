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مجلس الشعب السوري الانتقالي يعقد أولى جلساته

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سوريا
 
الأحد، 12-07-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري-   بدأت الأحد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي في سوريا، وفق التلفزيون السوري الرسمي، والذي ستكون من أبرز مهامه تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب الواحد.

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ومنذ وصوله إلى دمشق في كانون الأول 2024 بعد إطاحة حكم عائلة الأسد، اتخذ الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء، والذي يتعيّن أن يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.

 
 


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