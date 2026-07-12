مجلس الشعب السوري الانتقالي يعقد أولى جلساته

الوكيل الإخباري- بدأت الأحد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي في سوريا، وفق التلفزيون السوري الرسمي، والذي ستكون من أبرز مهامه تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب الواحد.

اضافة اعلان