الخميس 2026-05-14 12:29 ص

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إنهاء الحرب على إيران

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
 
الأربعاء، 13-05-2026 10:57 م

الوكيل الإخباري-   رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب.

وحصد النص، على غرار مشاريع قرارات أخرى طرحتها المعارضة الديموقراطية في الأسابيع الأخيرة، 49 صوتا مؤيدا (بينهم ثلاثة سناتورات جمهوريين) و50 صوتا معارضا.

اضافة اعلان


وللمرة الأولى منذ بداية الحرب، صوتت السناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي لصالح الدعوة إلى سحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الدفاع الروسية": تدمير 347 مسيّرة أوكرانية منذ مساء الأربعاء

عربي ودولي رويترز: طائرة مسيرة تقصف معسكرا للمعارضة الإيرانية شمال أربيل بالعراق

معبر الكرامة

أخبار محلية وزارة الداخلية: تمديد ساعات العمل يرفع حركة الشحن عبر الكرامة بنسبة 262%

تهنئة الملازم/٢ إبراهيم عزام نواف الزعبي

مناسبات تهنئة الملازم/٢ إبراهيم عزام نواف الزعبي

قاعة الكنيست الإسرائيلي

فلسطين ائتلاف نتنياهو يتقدم بطلب لحل الكنيست

مجلس الشيوخ الأمريكي

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إنهاء الحرب على إيران

تهنئة ومباركة .. الملازم خلدون جميل البدور

مناسبات تهنئة ومباركة .. الملازم خلدون جميل البدور

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف: محاسبة أي شركة حج وعمرة يثبت تورطها بالنصب أو الاحتيال

أبو فارس: نقابة أطباء الأسنان صاحبة السبق في تنظيم تعليمات الحقن التجميلي اللاجراحي

أخبار محلية أبو فارس: نقابة أطباء الأسنان صاحبة السبق في تنظيم تعليمات الحقن التجميلي اللاجراحي



 
 






الأكثر مشاهدة

 