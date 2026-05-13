مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إنهاء الحرب على إيران

الوكيل الإخباري- رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب.



وحصد النص، على غرار مشاريع قرارات أخرى طرحتها المعارضة الديموقراطية في الأسابيع الأخيرة، 49 صوتا مؤيدا (بينهم ثلاثة سناتورات جمهوريين) و50 صوتا معارضا.

اضافة اعلان