مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل مجددا في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة

الوكيل الإخباري- دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مرحلة قياسية من حيث المدة، (35 يوما) بعد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الرابعة عشرة اليوم الثلاثاء مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية.



وأظهر بث قناة "سي-سبان" أن 54 عضوا في المجلس فقط أيدوا الوثيقة التي اقترحها الجمهوريون، بينما عارضها 44 عضوا، وتعثر الحصول على 60 صوتا للموافقة على مشروع القانون.

وبذلك، سيستمر الإغلاق الحالي لأكثر من 35 يوما، محطما الرقم القياسي السابق الذي سُجل خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب في سنوات ولايته الرئاسية الأولى.



يذكر أن العام المالي الجديد في الولايات المتحدة بدأ في 1 أكتوبر الماضي، لكن الكونغرس لم يتمكن من الاتفاق على الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها. ويُعتبر هذا الإغلاق استمرارا لأزمة الميزانية التي تشهدها الولايات المتحدة بين الحزبين الرئيسيين.