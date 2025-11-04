مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل مجددا في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة

وأظهر بث قناة "سي-سبان" أن 54 عضوا في المجلس فقط أيدوا الوثيقة التي اقترحها الجمهوريون، بينما عارضها 44 عضوا، وتعثر الحصول على 60 صوتا للموافقة على مشروع القانون.
وبذلك، سيستمر الإغلاق الحالي لأكثر من 35 يوما، محطما الرقم القياسي السابق الذي سُجل خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب في سنوات ولايته الرئاسية الأولى.
يذكر أن العام المالي الجديد في الولايات المتحدة بدأ في 1 أكتوبر الماضي، لكن الكونغرس لم يتمكن من الاتفاق على الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها. ويُعتبر هذا الإغلاق استمرارا لأزمة الميزانية التي تشهدها الولايات المتحدة بين الحزبين الرئيسيين.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل مسؤول أمني كبير في القاعدة باليمن بقصف مسيرة جوية أمريكية
-
طبيب سابق في البيت الأبيض يشكك في "صحة ترامب"
-
تحذير أممي من اتجاه الأرض نحو احترار يبلغ 2.5 درجة مئوية
-
الجيش السوداني يدرس خطة الهدنة الأمريكية والأمم المتحدة تدعو لإنهاء العنف
-
رئيس ألمانيا يعلن موقفه من ترحيل اللاجئين السوريين
-
بوتين: روسيا تعرف كيف توحد صفوفها في مواجهة التهديدات
-
فضيحة كبرى في بلجيكا بسبب إف 35
-
أزمة جديدة تضرب مصر وتهدد أمنها الغذائي