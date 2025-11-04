الثلاثاء 2025-11-04 10:25 م
 

مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل مجددا في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 10:14 م

الوكيل الإخباري- دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مرحلة قياسية من حيث المدة، (35 يوما) بعد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الرابعة عشرة اليوم الثلاثاء مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية.

وأظهر بث قناة "سي-سبان" أن 54 عضوا في المجلس فقط أيدوا الوثيقة التي اقترحها الجمهوريون، بينما عارضها 44 عضوا، وتعثر الحصول على 60 صوتا للموافقة على مشروع القانون.

اضافة اعلان


وبذلك، سيستمر الإغلاق الحالي لأكثر من 35 يوما، محطما الرقم القياسي السابق الذي سُجل خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب في سنوات ولايته الرئاسية الأولى.


يذكر أن العام المالي الجديد في الولايات المتحدة بدأ في 1 أكتوبر الماضي، لكن الكونغرس لم يتمكن من الاتفاق على الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها. ويُعتبر هذا الإغلاق استمرارا لأزمة الميزانية التي تشهدها الولايات المتحدة بين الحزبين الرئيسيين.


RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقتل مسؤول أمني كبير في القاعدة باليمن بقصف مسيرة جوية أمريكية

عربي ودولي مقتل مسؤول أمني كبير في القاعدة باليمن بقصف مسيرة جوية أمريكية

ل

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل مجددا في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة

أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة

أخبار محلية أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة

طبيب سابق في البيت الأبيض يشكك في "صحة ترامب"

عربي ودولي طبيب سابق في البيت الأبيض يشكك في "صحة ترامب"

تحذير أممي من اتجاه الأرض نحو احترار يبلغ 2.5 درجة مئوية

عربي ودولي تحذير أممي من اتجاه الأرض نحو احترار يبلغ 2.5 درجة مئوية

ن

أخبار محلية وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز

م

أخبار محلية إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود

ل

عربي ودولي الجيش السوداني يدرس خطة الهدنة الأمريكية والأمم المتحدة تدعو لإنهاء العنف



 
 





الأكثر مشاهدة