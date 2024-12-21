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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الميزانية

مبنى الكونغرس الأمريكي
مبنى الكونغرس الأمريكي
السبت، 21-12-2024 10:38 ص
الوكيل الإخباري-   بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي متأخرا على مشروع قانون تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت، بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق.اضافة اعلان


وبدأ الإغلاق الرسمي لعمل الحكومة في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ويستمر الآن في يومي العطلة.

وإذا لم يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الميزانية حتى يوم الاثنين، ستعلق الحكومة الفيدرالية عملها.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من الحزب الديمقراطي بإلغاء سقف الدين الوطني أو زيادة مستواه بشكل كبير، رابطا هذه المسألة بالموافقة على مشروع الميزانية المؤقتة. واعتبرت الإدارة الحالية هذا الأمر بمثابة أمر للجمهوريين لضمان إغلاق الحكومة.

وحدث إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية 21 مرة منذ عام 1976، عندما تمت الموافقة على عملية تسوية الميزانية الحالية. وجاء أطول إغلاق للحكومة الأمريكية خلال الولاية الأولى لدونالد دونالد ترامب من أواخر عام 2018 إلى عام 2019، واستمر 35 يوما.

روسيا اليوم
 
gnews

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