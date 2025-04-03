مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه ضربة لترامب

الوكيل الإخباري- مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا، في الوقت الذي ينتقد فيه بعض الجمهوريين خطط الرئيس في هذا الصدد.



وينهي قرار مجلس الشيوخ، الذي تم تمريره بتصويت 51-48، إعلان الطوارئ الذي أصدره ترامب بشأن الفنتانيل والذي يعد أساسا للرسوم الجمركية على كندا.

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وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن أوامر، فيما أسماه "يوم التحرير" لفرض رسوم استيراد على مجموعة من الشركاء التجاريين الدوليين، رغم أن الواردات الكندية تم استثناؤها من الرسوم الجديدة في الوقت الحالي.



لكن التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لا يملك في النهاية فرصة كبيرة للمرور عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والتوقيع عليه من قبل ترامب، ولكنه أظهر حدود دعم الجمهوريين لرؤية ترامب لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي من خلال تقييد التجارة الحرة.



ويحذر العديد من الاقتصاديين من أن الخطة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي، بينما يراقب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بقلق بينما يغير ترامب علاقة الولايات المتحدة مع بقية العالم.



وكان رئيس وزراء كندا، مارك كارني، قال إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء "تغير بشكل جذري النظام التجاري الدولي".



وأضاف كارني، أثناء حديثه من أوتاوا: "لقد أعلن الرئيس ترامب للتو سلسلة من الإجراءات التي ستغير النظام التجاري الدولي بشكل جذري".



وأشار كارني إلى أنه رغم أن كندا تم استثناؤها من الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10% التي قال ترامب إنها ستطبق على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، "إلا أن الرسوم على الفنتانيل لا تزال سارية، وكذلك الرسوم على الصلب والألومنيوم".



وأوضح كارني أن هذه الرسوم ستؤثر على "ملايين الكنديين". وقال: "سوف نقاوم هذه الرسوم بإجراءات مضادة، سوف نحمي عمالنا".