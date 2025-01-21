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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق بالإجماع على تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، بحسب واشنطن تايمز.اضافة اعلان


وروبيو هو أول أميركي من أصول إسبانية يتولى منصب وزير الخارجية والأول في إدارة ترمب الذي يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

ورغم أن البلاد في مرحلة انقسام حزبي حاد، تمت الموافقة على ترشيح روبيو بغالبية 99 صوتا مقابل صفر، وقد وصفه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي بأنه صديق.

وشغر مقعد في مجلس الشيوخ بتنصيب السيناتور جاي دي فانس نائبا لترمب.

وسيبدأ روبيو نشاطه الثلاثاء، ووفقا لدبلوماسيين من المتوقع أن يلتقي بوزراء خارجية دول تحالف كواد الذي يضم الولايات المتحدة مع أستراليا والهند واليابان.

بترا
 
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