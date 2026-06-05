الجمعة 2026-06-05 02:12 م

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لترحيل المهاجرين

مبنى الكونغرس الأميركي.
مبنى الكونغرس الأميركي.
 
الجمعة، 05-06-2026 01:06 م
الوكيل الإخباري-   صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، لصالح مشروع قانون يخصص 70 مليار دولار إضافية لعمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالمهاجرين، بما في ذلك برنامج الترحيل الصارم الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب.اضافة اعلان


ولا يزال يتعين على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل: الوفد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي 3 أشخاص

علم إيران

عربي ودولي اتحاد الكرة الإيراني: ننتظر تأشيرات أمريكا قبل السفر إلى المكسيك

مبنى الكونغرس الأميركي.

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لترحيل المهاجرين

تعبيرية

منوعات كيف تؤثر مستويات القهوة في دمك على حرق الدهون؟

تعبيرية

منوعات اخصائية تغذية: النوم الصحي يبدأ منذ الصباح لا قبل موعد النوم

مصرع 49 شخصا عطشا في صحراء النيجر بعد تعطل شاحنة كانت تقلهم

عربي ودولي مصرع 49 شخصا عطشا في صحراء النيجر بعد تعطل شاحنة كانت تقلهم

روسيا

عربي ودولي روسيا تعلن عن تراجع إنتاجها من النفط

الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

عربي ودولي الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية



 
 






الأكثر مشاهدة

 