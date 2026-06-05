مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لترحيل المهاجرين

01:06 م

الوكيل الإخباري- صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، لصالح مشروع قانون يخصص 70 مليار دولار إضافية لعمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالمهاجرين، بما في ذلك برنامج الترحيل الصارم الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب. اضافة اعلان





ولا يزال يتعين على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون.





