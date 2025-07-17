مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على خفض تمويل المساعدات والبث العام

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، على خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والبث العام بمليارات الدولارات. اضافة اعلان





وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 لصالح طلب ترامب بخفض الإنفاق بتسعة مليارات دولار والذي وافق عليه الكونغرس بالفعل.



وتتعلق معظم التخفيضات ببرامج مساعدة الدول الأجنبية التي تعاني من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية وتلغي الخطة أيضا مبلغ 1.1 مليار دولار كان من المقرر أن تحصل عليه هيئة البث العامة على مدى العامين المقبلين.



ومبلغ التسعة مليارات دولار المعرض للخفض شديد الضآلة بالنسبة للميزانية الاتحادية البالغة 6.8 تريليون دولار، ولا يمثل سوى جزء ضئيل من جميع الأموال التي وافق عليها الكونغرس وعلقتها إدارة ترامب مع سعيها لإجراء تخفيضات شاملة وكثير منها بأمر من إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.