مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على قرار يقيّد صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الشيوخ الأميركي ، على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران، وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض.





واجتاز القرار الذي يعد بمثابة توبيخ نادر من نوعه في زمن الحرب لقائد أعلى للقوات المسلحة، تصويتا إجرائيا بغالبية 50 صوتا مقابل 47، وهي المرة الأولى التي يمرر فيها أي من مجلسي الكونغرس تشريعا يسعى إلى تقييد العمليات العسكرية ضد إيران منذ اندلاع الحرب قبل 11 اسبوعا.



ولكن لا يزال يتعين إجراء تصويت نهائي على القرار الذي سيواجه حتى ذلك الحين عقبات كبيرة لإقراره، وخاصة في مجلس النواب ذي الهيمنة الجمهورية والذي رفض سابقا جهودا مماثلة.



ومن المؤكد أن ترامب سيستخدم حقه في نقض القرار إذا وصل إلى مكتبه.









