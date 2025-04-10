مجلس الشيوخ يصادق على تعيين هاكابي سفيرا لواشنطن في تل أبيب

وسيتوجه هاكابي (69 عاما) إلى السفارة الأميركية في القدس بينما تستولي إسرائيل على مساحات واسعة من قطاع غزة ضمن حملتها العسكرية المتجددة التي حظيت بمباركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ على أساس حزبي إلى حد كبير، حيث أيد 53 سيناتورا تثبيت مرشح ترامب بينهم ديمقراطي واحد هو جون فاترمان، مقابل 46 معارضا في مجلس الشيوخ.
وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إلى الاتصال بهاكابي لتهنئته، واصفا إياه بأنه "صديق حقيقي للدولة اليهودية".
وفي منشور على منصة إكس، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن أمله في العمل مع هاكابي على "الدفع إلى الأمام بقيمنا وأهدافنا المشتركة".
الجزيرة
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