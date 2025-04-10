الخميس 2025-04-10 10:28 ص
 

مجلس الشيوخ يصادق على تعيين هاكابي سفيرا لواشنطن في تل أبيب

مايك هاكابي يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي
مايك هاكابي يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي
 
الخميس، 10-04-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-  صادق مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على تعيين مايك هاكابي، وهو ممن سبق لهم أن تحدثوا عن "حق إلهي" لإسرائيل في الضفة الغربية، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.اضافة اعلان


وسيتوجه هاكابي (69 عاما) إلى السفارة الأميركية في القدس بينما تستولي إسرائيل على مساحات واسعة من قطاع غزة ضمن حملتها العسكرية المتجددة التي حظيت بمباركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ على أساس حزبي إلى حد كبير، حيث أيد 53 سيناتورا تثبيت مرشح ترامب بينهم ديمقراطي واحد هو جون فاترمان، مقابل 46 معارضا في مجلس الشيوخ.

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إلى الاتصال بهاكابي لتهنئته، واصفا إياه بأنه "صديق حقيقي للدولة اليهودية".

وفي منشور على منصة إكس، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن أمله في العمل مع هاكابي على "الدفع إلى الأمام بقيمنا وأهدافنا المشتركة".

الجزيرة
 
gnews

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