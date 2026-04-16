الخميس 2026-04-16 08:06 ص

مجلس الشيوخ يعرقل مسعى ديمقراطيا لإلغاء مبيعات أسلحة لإسرائيل

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
 
الخميس، 16-04-2026 05:42 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مجلس الشيوخ الأمريكي أحبط محاولة من الحزب الديمقراطي لإلغاء مبيعات أسلحة إلى إسرائيل.اضافة اعلان


كما نقلت الصحيفة عن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز قوله -خلال جلسة مجلس الشيوخ- إن "غزة وإيران لم تكفيا نتنياهو، ويشن الآن حربا شاملة على لبنان".
 
 


