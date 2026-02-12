الخميس 2026-02-12 07:49 ص

مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كندا

مبنى الكونغرس الأميركي.
الخميس، 12-02-2026 05:55 ص
الوكيل الإخباري-   صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديمقراطيين.اضافة اعلان


ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديمقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم 6 جمهوريين، مقابل 211.

ولكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، إذ إن إلغاء أي رسوم فرضها ترامب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترامب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترامب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال قائلا "أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات".

وأضاف "الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز".

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترامب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديمقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.
 
 


gnews

