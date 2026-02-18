الأربعاء 2026-02-18 10:20 ص

مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

ز
أرشيفية
 
الأربعاء، 18-02-2026 10:10 ص

الوكيل الإخباري- صوت مجلس النواب الإسباني ضد مشروع القانون المقدم من قبل اليمينيين حول حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة في إسبانيا.

اضافة اعلان


وطرح حزب "فوكس" اليميني المتطرف على الجلسة العامة للمجلس، يوم الثلاثاء، مشروع القانون حول "حماية كرامة النساء والأمن العام" الذي كان ينص على حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.


ولم يحظى مشروع القانون بالتأييد إلا من جانب الحزب الشعبي واتحاد الشعب النافاري المحافظين، بينما امتنع التحالف الكناري عن التصويت وصوت حزب العمال الاشتراكي الحاكم وحلفاؤه ضد مشروع القانون.
إقرأ المزيد

وخلال المناقشات اتهم النواب اليساريون من حزب العمال الاشتراكي والحلفاء حزب "فوكس" بـ"نشر الكراهية"، معتبرين أن مشروع القانون "لن يساعد النساء".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة فوائد صحية كبيرة للشوكولاتة الداكنة

الصفدي يناقش مع نظرائه الإجراءات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة

أخبار محلية الصفدي يشارك في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول أوضاع الشرق الأوسط

ز

عربي ودولي مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

​الضمان الاجتماعي: التعديلات جاءت لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال

خاص بالوكيل ​الضمان الاجتماعي لـ برنامج الوكيل: التعديلات جاءت لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال

مادورو أمام القضاء الأمريكي وموعد جديد للجلسة الثانية

عربي ودولي مادورو أمام القضاء الأمريكي وموعد جديد للجلسة الثانية

تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لنتنياهو

فلسطين تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لنتنياهو

مجلس السلام يعقد الخميس اجتماعه الافتتاحي في واشنطن

عربي ودولي واشنطن تستضيف الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الخميس

بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!

فن ومشاهير بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!



 






الأكثر مشاهدة