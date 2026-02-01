مجلس النواب العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي ذكرت أن "جدول أعمال جلسة الأحد تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية".
وكان المجلس قد أجّل جلسته المقررة الثلاثاء الماضي والمخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.
ودعا مجلس القضاء العراقي إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومنع أي تدخل خارجي.
