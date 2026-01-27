مجلس النواب العراقي يعقد اليوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان أن "رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، حدد الثلاثاء، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن 19 مرشحاً سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
