مجلس النواب العراقي يعقد اليوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

علم العراق.
 
الثلاثاء، 27-01-2026 06:34 ص
الوكيل الإخباري-   حدد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثلاثاء، فيما نفى مجلس النواب صحة أنباء متداولة بشأن تأجيلها.اضافة اعلان


وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان أن "رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، حدد الثلاثاء، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن 19 مرشحاً سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
 
 


