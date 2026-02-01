مجلس النواب العراقي يعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "جدول أعمال جلسة الأحد تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية".
