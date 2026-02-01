الأحد 2026-02-01 01:44 م

مجلس النواب العراقي يعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

الأحد، 01-02-2026 11:59 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب العراقي ، الأحد ، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية.اضافة اعلان


وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "جدول أعمال جلسة الأحد تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية".
 
 


