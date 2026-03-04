الأربعاء 2026-03-04 03:20 ص

مجلس الوزراء السعودي: المملكة تقف مع الدول التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني

بيان عاجل صادر عن السعودية بعد استهداف القاعدة الأمريكية على أراضيها
السعودية
 
الأربعاء، 04-03-2026 03:05 ص

الوكيل الإخباري-   أكد مجلس الوزراء السعودي تجديد وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها لما وصفه بـ"العدوان الإيراني السافر".

اضافة اعلان


وشدد المجلس خلال استعراضه مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها، وحماية أراضيها، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.


وجدد المجلس التأكيد على أن أمن المملكة خط أحمر، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من خطوات للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن السعودية بعد استهداف القاعدة الأمريكية على أراضيها

عربي ودولي مجلس الوزراء السعودي: المملكة تقف مع الدول التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني

أول رد من سوريا بعد ما قام به الكيان في بلدة بيت الجن

عربي ودولي الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق

عطل يضرب موقع "فيسبوك" عالمياً

عربي ودولي عطل يضرب موقع "فيسبوك" عالمياً

علم كندا

عربي ودولي رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط

صواريخ في سماء الدوحة

عربي ودولي قطر: إيران استهدفت قاعدة العديد دون وقوع خسائر بشرية

إسرائيل تعلن أنها ضربت موقعا نوويا سريا تحت الأرض شرق طهران

عربي ودولي إسرائيل تعلن أنها ضربت موقعا نوويا سريا تحت الأرض شرق طهران

علم قطر في وسط مدينة الدوحة

عربي ودولي الدوحة: القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني داخل قطر

علم ألمانيا

عربي ودولي المستشار الألماني: لم تطلب الولايات المتحدة ولا إسرائيل مساهمة عسكرية من ألمانيا



 






الأكثر مشاهدة