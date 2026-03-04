مجلس الوزراء السعودي: المملكة تقف مع الدول التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني

الوكيل الإخباري- أكد مجلس الوزراء السعودي تجديد وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها لما وصفه بـ"العدوان الإيراني السافر".

وشدد المجلس خلال استعراضه مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها، وحماية أراضيها، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.