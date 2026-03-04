مجلس الوزراء السعودي: المملكة تقف مع الدول التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني

وشدد المجلس خلال استعراضه مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها، وحماية أراضيها، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
وجدد المجلس التأكيد على أن أمن المملكة خط أحمر، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من خطوات للحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق
-
عطل يضرب موقع "فيسبوك" عالمياً
-
رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
قطر: إيران استهدفت قاعدة العديد دون وقوع خسائر بشرية
-
إسرائيل تعلن أنها ضربت موقعا نوويا سريا تحت الأرض شرق طهران
-
الدوحة: القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني داخل قطر
-
المستشار الألماني: لم تطلب الولايات المتحدة ولا إسرائيل مساهمة عسكرية من ألمانيا
-
روبيو: نواصل جهود إجلاء الرعايا الأميركيين من الشرق الأوسط