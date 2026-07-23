مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، اليوم الخميس، أنها تتابع باهتمام بالغ الأعمال العدوانية المستمرة التي تقوم بها إيران وأذرعها في المنطقة من خلال محاولات استهداف السفن وتهديد أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية في مضيق هرمز والخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، والممارسات العدائية الممنهجة التي تستهدف الدول العربية بالمنطقة، بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
وأضاف البيان، أن الأمانة العامة إذ تدين بأشد العبارات تلك الاعتداءات المتكررة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ولمبادئ حسن الجوار، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع الدول العربية في وجه تلك الأعمال العدائية، ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها لمجابهة تلك التهديدات، وحماية مصالحها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
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