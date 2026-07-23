مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية

الوكيل الإخباري- دان مجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية وتهديدها للملاحة الدولية.

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وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، اليوم الخميس، أنها تتابع باهتمام بالغ الأعمال العدوانية المستمرة التي تقوم بها إيران وأذرعها في المنطقة من خلال محاولات استهداف السفن وتهديد أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية في مضيق هرمز والخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، والممارسات العدائية الممنهجة التي تستهدف الدول العربية بالمنطقة، بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.