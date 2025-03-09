مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات على قوات الأمن والمدنيين في سوريا

الوكيل الإخباري- استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الهجمات التي تقوم بها مجموعات مسلحة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

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