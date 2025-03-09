 
الأحد 2025-03-09 06:41 م
 

مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات على قوات الأمن والمدنيين في سوريا

سوريا
سوريا
 
الأحد، 09-03-2025 04:48 م

الوكيل الإخباري-   استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الهجمات التي تقوم بها مجموعات مسلحة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

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وأعربت في بيان لها اليوم الأحد، عن إدانتها وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا الداخلية.

 
 
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