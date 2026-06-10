الأربعاء 2026-06-10 06:28 م

مجلس وكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بإعلان مخزونها من اليورانيوم

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد مح
تعبيرية
 
الأربعاء، 10-06-2026 06:21 م
الوكيل الإخباري-   وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران.اضافة اعلان


وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة ثلاثة أصوات وامتناع 10 عن التصويت.

ويضم المجلس في عضويته 35 دولة.

وأضاف الدبلوماسيون أن الدول المعارضة هي روسيا والصين والنيجر، مشيرين إلى أن فنزويلا لم يُسمح لها بالمشاركة.
 
 


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وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد مح

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