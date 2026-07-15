مجموعة السبع تحث على وقف الهجمات في مدينة الأبيض السودانية

ودعوا وفي بيان مشترك جميع الأطراف، بما فيها الجيش السوداني، إلى وقف الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات والانخراط في محادثات بنية حسنة.
وأيدوا جهود الأمم المتحدة لخفض التصعيد، دعين مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله.
وحثوا الجهات الخارجية على وقف الدعم العسكري والمالي للطرفين المتحاربين، وتعهدوا بتعزيز المساءلة عن الانتهاكات مع دعم وحدة السودان وتطلعاته الديمقراطية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أمر في وقت سابق، بإجراء "تحقيق عاجل" في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع "فظائع واسعة النطاق".
وتخضع مدينة الأبيض الواقعة في ولاية شمال كردفان بوسط السودان، لحصار تفرضه منذ أشهر قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ نيسان 2023.
-
أخبار متعلقة
-
ضربات أميركية جديدة على بوشهر الإيرانية
-
الكويت تعلن السيطرة على حريق دون تسجيل إصابات إثر هجوم إيراني
-
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في بلدات جنوبي لبنان
-
روسيا: استهداف موانئ أوكرانية ليلا وإصابة 4 سفن
-
أكسيوس: ترامب يبحث توسيع الضربات الأميركية ضد إيران
-
الجيش الأميركي يكمل جولة ضربات جديدة ضد إيران لليوم الرابع على التوالي
-
تصريح مبهم لترامب عن موعد انتهاء الهجمات على إيران: "حتى أكتفي"
-
لبنان يعتقل شخصًا مقربًا من حزب الله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل