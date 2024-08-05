مجموعة السبع تحذر من ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- حذر بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع من ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يهدد بإشعال صراع أوسع في المنطقة.



وأعرب البيان عن قلق مجموعة السبع العميق إزاء ارتفاع مستوى التوتر في الشرق الأوسط.