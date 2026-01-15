الخميس 2026-01-15 01:40 ص

مجموعة السبع تهدد إيران بفرض قيود إضافية عليها

الخميس، 15-01-2026 12:57 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء أنهم مستعدون لفرض إجراءات تقييدية إضافية إذا استمرت إيران في قمع الاحتجاجات، وذلك في بيان مشترك أصدرته فرنسا التي تتولى رئاسة التكتل.

وقال وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "نشعر بقلق بالغ إزاء ما يرد عن العدد الكبير من القتلى والجرحى. وندين بشدة استخدام العنف المتعمد، وقتل المتظاهرين، واعتقالهم تعسفيا، وتعريضهم لأساليب الترهيب من قبل قوات الأمن".

 
 


