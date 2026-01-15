مجموعة السبع تهدد إيران بفرض قيود إضافية عليها

وقال وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "نشعر بقلق بالغ إزاء ما يرد عن العدد الكبير من القتلى والجرحى. وندين بشدة استخدام العنف المتعمد، وقتل المتظاهرين، واعتقالهم تعسفيا، وتعريضهم لأساليب الترهيب من قبل قوات الأمن".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: أُبلغت بأن أعمال القتل توقفت في إيران
-
اتهامات داخل معسكر ترامب تطال وزير الخارجية الأمريكي
-
"فلايت رادار" يرصد إقلاع طائرة نتنياهو لوجهة غير محددة
-
السعودية ترحب بالتصنيف الأميركي لفروع الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان جماعات إرهابية
-
الجيش السوري والقوات الكردية يعلنان تجدد القتال شرق حلب
-
الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة
-
المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تطالب سيئول بالاعتذار