مجموعة السبع تهدد إيران بفرض قيود إضافية عليها

الوكيل الإخباري- أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء أنهم مستعدون لفرض إجراءات تقييدية إضافية إذا استمرت إيران في قمع الاحتجاجات، وذلك في بيان مشترك أصدرته فرنسا التي تتولى رئاسة التكتل.

