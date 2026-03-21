الأحد 2026-03-22 12:43 ص

مجموعة السبع: مستعدون لاتخاذ إجراءات لدعم إمدادات الطاقة العالمية

السبت، 21-03-2026 10:52 م
الوكيل الإخباري-  قال وزراء خارجية مجموعة السبع السبت، إنهم على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، وأكدوا مجددا على أهمية حماية الممرات البحرية، بما فيها مضيق هرمز.اضافة اعلان


وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي "نعبر عن دعمنا لشركائنا في المنطقة في مواجهة الهجمات غير المبررة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووكلائها".

وأضافوا "نندد بأشد العبارات بالهجمات المتهورة التي يشنها النظام ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها البنية التحتية للطاقة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح هام من وكالة الطاقة الذرية حول مفاعل ديمونا

عربي ودولي توضيح هام من وكالة الطاقة الذرية حول مفاعل ديمونا

إعلام عبري: 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب في حصيلة أولية للقصف الإيراني الصاروخي على عراد

عربي ودولي إعلام عبري: 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب في حصيلة أولية للقصف الإيراني الصاروخي على عراد

إصابة العشرات في مدينة عراد جنوبي إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني

عربي ودولي إصابة العشرات في مدينة عراد جنوبي إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني

السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة

عربي ودولي السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة

الجيش الإسرائيلي يؤكد تعرّض ديمونا لضربة صاروخية إيرانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يؤكد تعرّض ديمونا لضربة صاروخية إيرانية

مجموعة السبع: مستعدون لاتخاذ إجراءات لدعم إمدادات الطاقة العالمية

عربي ودولي مجموعة السبع: مستعدون لاتخاذ إجراءات لدعم إمدادات الطاقة العالمية

أبو الغيط يرحب بزيارات التضامن والدعم من قادة وزعماء عرب لعواصم الخليج

عربي ودولي أبو الغيط يرحب بزيارات التضامن والدعم من قادة وزعماء عرب لعواصم الخليج

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود



 






الأكثر مشاهدة