مجموعة "سرايا أنصار السنة" الإرهابية تتبنى تفجير المسجد في حمص

الوكيل الإخباري- تبنّت مجموعة "سرايا أنصار السنة" الإرهابية في بيان الجمعة، تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص بسوريا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب السلطات السورية.

