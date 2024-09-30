 
الإثنين 2024-09-30 03:29 م
 
 

مجهول صافحه ولطخ يديه بمادة ساعدت إسرائيل في تعقبه .. هكذا اغتيل نصرالله

الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله
الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله
الإثنين، 30-09-2024 01:47 م
الوكيل الإخباري-  كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية تفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت مؤخرا.اضافة اعلان


تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال نصر الله.. مجهول صافحه ولطخ يديه بمادة ساعدت إسرائيل في تعقبه

وقالت صحيفة "معاريف" إن رجلا التقى بنصر الله صافحه ولطخ يديه بمادة سمحت لإسرائيل بتعقبه، مشيرة إلى أن  إسرائيل استغرقت دقيقتين لتحديد موقع نصر الله والتأكد من وجوده في مقر بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكرت أنه بعد ذلك بدقائق، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على المقر وأسقطت ما يقدر بـ80 طنا من القنابل على الموقع، مما أدى إلى مقتل نصر الله وكبار قيادات الحزب، مشيرة إلى أن نصر الله استشهد نتيجة الاختناق بعد اختبائه في غرفة غير مهواة في المقر، حيث تسربت الغازات السامة الناتجة عن القصف.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

غالانت على الحدود الشمالية مع جنود الجيش الإسرائيلي

عربي ودولي غالانت: حتى مع اغتيال نصر الله لاتزال مهمتنا لم تكتمل بعد

جلالة الملك عبدالله | أرشيفية

أخبار محلية عاجل | عجلون تتأهب لزيارة سيد البلاد غدا الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم

وظائف التربية تعلن عن الدفعة الخامسة من مرشحي دبلوم إعداد المعلمين - أسماء

تعبيرية

أخبار محلية عاجل | إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 18 تشرين الثاني

تعبيرية

منوعات إحصاءات صادمة عن الخُلع في مصر

أشخاص يحملون صورا لحسن نصر الله

عربي ودولي الكرملين يندد باغتيال حسن نصر الله وقصف لبنان الذي زعزع المنطقة

تعبيرية

اقتصاد محلي استقرار أسعار ليرة الذهب في الأردن

ناقلات جند إسرائيلية

فلسطين القسام تدمر ناقلتي جند وجرافتين وطيران الاحتلال يهبط لانتشال القتلى والجرحى



 


الأكثر مشاهدة





عاجل