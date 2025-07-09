مجهول ينتحل شخصية روبيو ويتواصل مع وزراء خارجية وواشنطن تُعلّق

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، وكذلك عن برقية صادرة عن وزارة الخارجية، الخميس الماضي، تفاصيل عملية الاحتيال.
وأوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على استفسارات الصحفيين، أن القضية قيد التحقيق، لكنها رفضت تأكيد ما حدث بسبب التحقيق الجاري.
ولا يزال من غير الواضح مدى الضرر الذي تسبب فيه هذا الاحتيال، وما إذا كان قد تم تبادل معلومات حساسة.
ووفقًا للصحيفة الأميركية، استخدم المنتحل الرسائل النصية وتطبيق "سيغنال"، وهو تطبيق يُستخدم على نطاق واسع داخل الإدارة الأميركية، وتمكن من تقليد صوت وأسلوب وزير الخارجية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
ويُعتقد أن عملية الاحتيال بدأت في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وذكرت "واشنطن بوست" أن موظفين آخرين في وزارة الخارجية تم انتحال هويتهم أيضًا عبر البريد الإلكتروني، من دون ذكر تفاصيل إضافية.
سكاي نيوز
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