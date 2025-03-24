محادثات أميركية روسية في السعودية بعد نقاش "مثمر" مع الأوكرانيين

وقد وصف وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، تلك المحادثات بأنها كانت "مثمرة وهادفة"، وركّزت على مناقشة قطاع الطاقة.
وأفاد مصدر مطّلع على الخطط الأميركية تجاه المحادثات بأن الوفد الأميركي يقوده أندرو بيك، مسؤول الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي، ومايكل أنتون، كبير موظفي تخطيط السياسات في وزارة الخارجية.
والتقى الدبلوماسيان الأميركيان مع مسؤولين من أوكرانيا أمس، ويعتزمان الاجتماع مع الروس اليوم.
ويقول البيت الأبيض إن الهدف من تلك المحادثات هو التوصل إلى وقف إطلاق النار في البحر الأسود، للسماح بحرية حركة الملاحة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، مايك والتز، في حديث لقناة "سي بي إس"، أمس، إن اللقاءات بين الوفود الأميركية والروسية والأوكرانية تُعقد في نفس المكان في الرياض.
وأضاف والتز أن المناقشات ستشمل، إلى جانب وقف إطلاق النار في البحر الأسود، "خط السيطرة" بين البلدين، مما يتضمّن "إجراءات للتحقق، وحفظ السلام، وتثبيت الحدود على ما هي عليه".
كما أشار إلى أنه تتم مناقشة "إجراءات لبناء الثقة"، بما في ذلك "إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا".
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الروسي يسقط 28 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
-
كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء
-
البيت الأبيض: تهديد الحوثيين يجبر 75% من سفننا على تجنب البحر الأحمر
-
حملة واسعة على فلول الأسد في خان شيخون والعثور على أسلحة شرق حمص
-
"بلومبرغ": إدارة ترامب تواجه أكثر من 150 دعوى قضائية في ظرف شهرين
-
إدارة ترامب تدافع عن استخدام صلاحيات استثنائية لترحيل المهاجرين
-
الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 14 شخصا بينهم 3 أطفال في قصف أمريكي بصنعاء
-
نتنياهو يبحث مع وزير الخارجية الأميركي الحرب في غزة