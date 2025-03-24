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محادثات أميركية روسية في السعودية بعد نقاش "مثمر" مع الأوكرانيين

وزير الدفاع رستم عمروف ترأس الوفد الأوكراني للمحادثات مع الأميركيين بالسعودية
وزير الدفاع رستم عمروف ترأس الوفد الأوكراني للمحادثات مع الأميركيين بالسعودية
 
الإثنين، 24-03-2025 08:05 ص
الوكيل الإخباري- يلتقي وفد أميركي مع مسؤولين روس، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية، لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في البحر الأسود وإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد المناقشات التي أجراها الوفد الأميركي مع دبلوماسيين من أوكرانيا أمس. اضافة اعلان


وقد وصف وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، تلك المحادثات بأنها كانت "مثمرة وهادفة"، وركّزت على مناقشة قطاع الطاقة.

وأفاد مصدر مطّلع على الخطط الأميركية تجاه المحادثات بأن الوفد الأميركي يقوده أندرو بيك، مسؤول الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي، ومايكل أنتون، كبير موظفي تخطيط السياسات في وزارة الخارجية.

والتقى الدبلوماسيان الأميركيان مع مسؤولين من أوكرانيا أمس، ويعتزمان الاجتماع مع الروس اليوم.
ويقول البيت الأبيض إن الهدف من تلك المحادثات هو التوصل إلى وقف إطلاق النار في البحر الأسود، للسماح بحرية حركة الملاحة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، مايك والتز، في حديث لقناة "سي بي إس"، أمس، إن اللقاءات بين الوفود الأميركية والروسية والأوكرانية تُعقد في نفس المكان في الرياض.

وأضاف والتز أن المناقشات ستشمل، إلى جانب وقف إطلاق النار في البحر الأسود، "خط السيطرة" بين البلدين، مما يتضمّن "إجراءات للتحقق، وحفظ السلام، وتثبيت الحدود على ما هي عليه".

كما أشار إلى أنه تتم مناقشة "إجراءات لبناء الثقة"، بما في ذلك "إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا".

الجزيرة 
 
 
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الإعلامي محمد الوكيل

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