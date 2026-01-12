محادثات أميركية – مكسيكية بعد تهديدات بشن هجمات على عصابات المخدرات

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم مع وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي لمناقشة الحاجة إلى تعاون أقوى لتفكيك شبكات المخدرات العنيفة في المكسيك ووقف تهريب الفنتانيل والأسلحة".
وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم يوم الجمعة إنها كلفت فوينتي بتعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة، بعد تهديد ترامب الذي أصبح أكثر إثارة للقلق بعد أن هاجمت القوات الأمريكية فنزويلا مطلع الأسبوع الماضي واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو.
