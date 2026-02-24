الثلاثاء 2026-02-24 04:53 ص

محادثات بين أميركا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية

أعلام أميركا وروسيا والصين
أعلام أميركا وروسيا والصين
 
الثلاثاء، 24-02-2026 01:13 ص

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة عقدت محادثات مع روسيا في جنيف الاثنين؛ وستجري مناقشات مع الصين الثلاثاء بهدف إبرام معاهدة محتملة متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية.

ودعت الولايات المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة وأوسع نطاقا للحد من التسلح تضم الصين وروسيا، بعد انتهاء الاتفاقية التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية الأميركية والروسية، والمعروفة باسم "نيو ستارت".

 
 


