محادثات بين أميركا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية

ودعت الولايات المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة وأوسع نطاقا للحد من التسلح تضم الصين وروسيا، بعد انتهاء الاتفاقية التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية الأميركية والروسية، والمعروفة باسم "نيو ستارت".
