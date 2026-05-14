محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم

الوكيل الإخباري- يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات سلام جديدة في واشنطن الخميس، مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم استشهاد المئات في غارات إسرائيلية، من نهايته.





وعشية المفاوضات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 22 شخصا، من بينهم 8 أطفال، الأربعاء مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت قرابة 40 موقعا في جنوب لبنان وشرقه.



وكان آخر لقاء بين البلدين في 23 نيسان في البيت الأبيض حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تاريخي.



وأدلى ترامب في ذلك الوقت بتوقع جريء مفاده أنه خلال فترة وقف إطلاق النار، سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون في واشنطن لعقد أول قمة تاريخية بين الجانبين.



ولم تعقد القمة، فيما صرح عون بأنه يجب التوصل إلى اتفاق أمني وإنهاء الهجمات الإسرائيلية قبل عقد هذا الاجتماع الرمزي التاريخي.





