الخميس 2026-01-29 08:36 ص

محادثات صينية بريطانية تتناول العلاقات التجارية والأمن القومي

تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يصافح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يصافح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
 
الخميس، 29-01-2026 06:56 ص
الوكيل الإخباري-   استقبل الزعيم الصيني شي جينبينغ الخميس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بكين، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية، حيث من المتوقع أن تتناول المحادثات العلاقات التجارية والأمن القومي وحقوق الإنسان.


وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء بريطاني إلى الصين منذ عام 2018، وتأتي في أعقاب سلسلة من الزيارات المماثلة لقادة غربيين مؤخرا سعيا للحصول على دعم بكين في ظل محاولاتهم الابتعاد عن الولايات المتحدة التي باتت سياساتها غير قابلة للتنبؤ.
 
 


