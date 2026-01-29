محادثات صينية بريطانية تتناول العلاقات التجارية والأمن القومي

06:56 ص

الوكيل الإخباري- استقبل الزعيم الصيني شي جينبينغ الخميس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بكين، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية، حيث من المتوقع أن تتناول المحادثات العلاقات التجارية والأمن القومي وحقوق الإنسان. اضافة اعلان





وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء بريطاني إلى الصين منذ عام 2018، وتأتي في أعقاب سلسلة من الزيارات المماثلة لقادة غربيين مؤخرا سعيا للحصول على دعم بكين في ظل محاولاتهم الابتعاد عن الولايات المتحدة التي باتت سياساتها غير قابلة للتنبؤ.

