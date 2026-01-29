محادثات صينية بريطانية تتناول العلاقات التجارية والأمن القومي

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء بريطاني إلى الصين منذ عام 2018، وتأتي في أعقاب سلسلة من الزيارات المماثلة لقادة غربيين مؤخرا سعيا للحصول على دعم بكين في ظل محاولاتهم الابتعاد عن الولايات المتحدة التي باتت سياساتها غير قابلة للتنبؤ.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يدرس قصف إيران لدعم احتجاجات جديدة
-
سي إن إن: ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي
-
كولومبيا تبحث عن طائرة مفقودة تقل 15 شخصا
-
تكلفة قرار ترامب نشر قوات في مدن أميركية بلغت نحو 500 مليون دولار في 2025
-
عشر قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران
-
روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"
-
ترامب يحذر إيران .. ويرسل أسطولا بحريا كبيرا
-
ترامب: الهجوم التالي على إيران سيكون أسوأ بكثير