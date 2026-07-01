الأربعاء 2026-07-01 01:21 م

محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين والإيرانيين الأربعاء بالدوحة

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الأربعاء، 01-07-2026 12:32 م

الوكيل الإخباري-   يعقد المبعوثون الأميركيون والإيرانيون محادثات فنية غير مباشرة الأربعاء في الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، على ما أفاد دبلوماسي مطّلع على سير المفاوضات.

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وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون الأربعاء في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين".

 

 
 


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