محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين والإيرانيين الأربعاء بالدوحة

وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون الأربعاء في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين".
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