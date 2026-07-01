محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين والإيرانيين الأربعاء بالدوحة

الوكيل الإخباري- يعقد المبعوثون الأميركيون والإيرانيون محادثات فنية غير مباشرة الأربعاء في الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، على ما أفاد دبلوماسي مطّلع على سير المفاوضات.

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