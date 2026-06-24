محادثات مرتقبة بين إيران ودول الخليج والعراق لبحث مستقبل مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- بدأت قطر، الأربعاء، تحركا دبلوماسيا من سلطنة عُمان لإطلاق محادثات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وآليات تشغيله مستقبلا، وفق مصدر دبلوماسي مطلع. اضافة اعلان





ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن رئيس الوزراء القطري يزور مسقط الأربعاء لبدء عملية تفاوضية بالتنسيق مع سلطنة عُمان، بهدف إجراء محادثات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق حول فتح المضيق وضمان استمرارية تشغيله مستقبلا.



وأضاف المصدر أن دول الخليج من المتوقع أن تسعى بقوة إلى تجنب فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، في ظل المخاوف من تأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.



وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن فرض رسوم عبور مباشرة "ليس مطروحا على الطاولة" حاليا، إلا أنه من المتوقع أن تقترح إيران فرض رسوم ذات طابع بيئي وملاحي وأمني مرتبطة باستخدام المضيق.





