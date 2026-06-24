محادثات مرتقبة بين إيران ودول الخليج والعراق لبحث مستقبل مضيق هرمز

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن رئيس الوزراء القطري يزور مسقط الأربعاء لبدء عملية تفاوضية بالتنسيق مع سلطنة عُمان، بهدف إجراء محادثات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق حول فتح المضيق وضمان استمرارية تشغيله مستقبلا.
وأضاف المصدر أن دول الخليج من المتوقع أن تسعى بقوة إلى تجنب فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، في ظل المخاوف من تأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن فرض رسوم عبور مباشرة "ليس مطروحا على الطاولة" حاليا، إلا أنه من المتوقع أن تقترح إيران فرض رسوم ذات طابع بيئي وملاحي وأمني مرتبطة باستخدام المضيق.
-
أخبار متعلقة
-
رصد أول إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية "سيحصل"
-
إيران تقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة "إعلان هزيمة أميركا"
-
ترامب يوجّه وزارة العدل للتحقيق مع شركات النفط بشأن أسعار البنزين المرتفعة
-
ترامب يتهم مجلس الشيوخ بإضعاف موقفه أمام إيران
-
قاليباف: دول الشرق الأوسط وحدها هي التي يجب أن تتخذ القرارات المتعلقة بأمن المنطقة
-
الكونغو: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1094 حالة
-
تباين في مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي