الثلاثاء 2026-03-31 11:52 م

محافظة طهران تعتمد نظام العمل عن بُعد

علم إيران مرفوع في طهران
طهران
 
الثلاثاء، 31-03-2026 11:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلن محافظ طهران محمد صادق معتمديان الثلاثاء، أن مؤسسات محافظته ستعتمد نظام العمل عن بُعد ابتداء من السبت.

وقال إنه حتى إشعار آخر، "ستُمارس الأنشطة في كل الوزارات والمنظمات والهيئات التنفيذية في محافظة طهران" بعدد أدنى يشكل "20% من الموظفين الموجودين" في مكان العمل ابتداء من السبت، وهو أول أيام الأسبوع في إيران.


وأضاف أن النساء "سيعملن من بُعد أيضاً حتى إشعار آخر".

 
 


