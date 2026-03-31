محافظة طهران تعتمد نظام العمل عن بُعد

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ طهران محمد صادق معتمديان الثلاثاء، أن مؤسسات محافظته ستعتمد نظام العمل عن بُعد ابتداء من السبت.

وقال إنه حتى إشعار آخر، "ستُمارس الأنشطة في كل الوزارات والمنظمات والهيئات التنفيذية في محافظة طهران" بعدد أدنى يشكل "20% من الموظفين الموجودين" في مكان العمل ابتداء من السبت، وهو أول أيام الأسبوع في إيران.