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محافظة مصرية تعلق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-12-2024 10:57 م

الوكيل الإخباري-   قررت محافظة الإسكندرية شمالي مصر تعليق الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

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وأعلن محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد أن قرار تعليق الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين في جميع المدارس والمعاهد في نطاق المحافظة.

كما قرر محافظ الإسكندرية منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية غدا الاثنين.

وأوضحت محافظة الإسكندرية في بيان لها أن هذا القرار جاء "نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية".

واستثنى قرار محافظ الإسكندرية القيادات وأطقم العمل و"النوباتجيات" (المناوبون) وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 
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