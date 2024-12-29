محافظة مصرية تعلق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

كما قرر محافظ الإسكندرية منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية غدا الاثنين.
وأوضحت محافظة الإسكندرية في بيان لها أن هذا القرار جاء "نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية".
واستثنى قرار محافظ الإسكندرية القيادات وأطقم العمل و"النوباتجيات" (المناوبون) وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
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