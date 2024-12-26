محافظ اللاذقية يصدر بيانا للشعب السوري بخصوص الأحداث الأخيرة

وأضاف عثمان: "نؤكد أن قواتنا الأمنية والشرطية تقوم بمهامها لضبط الأمن، وندعو الشعب السوري الحر إلى عدم الانجرار خلف ردود الأفعال".
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