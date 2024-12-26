 
الخميس 2024-12-26 02:35 ص
 

محافظ اللاذقية يصدر بيانا للشعب السوري بخصوص الأحداث الأخيرة

سوريا
سوريا
الخميس، 26-12-2024 02:32 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر محافظ اللاذقية محمد عثمان بيانا مساء اليوم الأربعاء، على خلفية الأحداث التي أعقبت انتشار فيديو تبين أنه قديم، لاعتداء على مقام الشيخ الخصيبي بمحافظة حلب.

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وقال المحافظ محمد عثمان تعليقا على الأحداث الأخيرة: "نطمئن شعبنا بجميع مكوناته إلى أن الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي،".

وأضاف عثمان: "نؤكد أن قواتنا الأمنية والشرطية تقوم بمهامها لضبط الأمن، وندعو الشعب السوري الحر إلى عدم الانجرار خلف ردود الأفعال".

 
gnews

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