محافظ اللاذقية يصدر بيانا للشعب السوري بخصوص الأحداث الأخيرة

الوكيل الإخباري- أصدر محافظ اللاذقية محمد عثمان بيانا مساء اليوم الأربعاء، على خلفية الأحداث التي أعقبت انتشار فيديو تبين أنه قديم، لاعتداء على مقام الشيخ الخصيبي بمحافظة حلب.

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