الثلاثاء 2026-01-06 09:12 م

محافظ حلب يدعو الأهالي لتوخي الحذر

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 06-01-2026 07:47 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ حلب، عزام الغريب، أن الجهات المختصة والقوات المعنية تتعامل بحزم مع النيران الناتجة عن القصف العشوائي من مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتمركزة في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود.

اضافة اعلان


ودعا المحافظ أهالي المدينة إلى توخي الحذر وتجنب التوجه إلى مركز المدينة أو المرور عبر مناطق الاشتباك، مع الابتعاد عن أماكن التجمعات حرصا على سلامتهم.
كما أشار إلى أن "الإجراءات اللازمة لضبط الموقف وضمان الأمن العام قد تم اتخاذها".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو

عربي ودولي فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو

كبير مساعدي ترامب: غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ولن يقاتلنا أحد

عربي ودولي كبير مساعدي ترامب: غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ولن يقاتلنا أحد

"اختراق علمي".. اختبار دم في منزلك قد يكشف ألزهايمر

طب وصحة "اختراق علمي".. اختبار دم في منزلك قد يكشف ألزهايمر

ل

فن ومشاهير شطب أسماء جديدة من قائمة نقابة الفنانين السوريين

ن

عربي ودولي قادة أوروبيون يردون على ترامب: غرينلاند ملك لشعبها ولا نقاش حول سيادتها

فتح باب الترشح لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

عربي ودولي فتح باب الترشح لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في الأراضي المحتلة

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في الأراضي المحتلة



 






الأكثر مشاهدة