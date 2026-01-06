محافظ حلب يدعو الأهالي لتوخي الحذر

الوكيل الإخباري- أكد محافظ حلب، عزام الغريب، أن الجهات المختصة والقوات المعنية تتعامل بحزم مع النيران الناتجة عن القصف العشوائي من مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتمركزة في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود.

