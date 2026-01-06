محافظ حلب يدعو الأهالي لتوخي الحذر

ودعا المحافظ أهالي المدينة إلى توخي الحذر وتجنب التوجه إلى مركز المدينة أو المرور عبر مناطق الاشتباك، مع الابتعاد عن أماكن التجمعات حرصا على سلامتهم.
كما أشار إلى أن "الإجراءات اللازمة لضبط الموقف وضمان الأمن العام قد تم اتخاذها".
