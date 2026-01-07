محافظ حلب يعلن تعليق الدوام الدراسي الأربعاء

كما تم إلغاء كافة الفعاليات الجماعية والاجتماعية حفاظا على سلامة الجميع، حيث أكد الغريب على أهمية اتخاذ هذا القرار لحماية المدنيين والكوادر التعليمية.
وقال: "ندرك حجم الأثر الذي قد يسببه القرار في هذه المرحلة من العام الدراسي، لكنّ سلامة أبنائنا والكوادر التعليمية فوق كل اعتبار".
وأشار الغريب إلى أن الكوادر الطبية والخدمية والطوارئ ستكون مستثناة من القرار، وأن الجهات المختصة تتابع الوضع ميدانيا، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
توقيع إعلان نوايا بشأن نشر قوة دولية في أوكرانيا مستقبلاً
-
السلطات السورية تعلق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي
-
ويتكوف: أحرزنا تقدما في المحادثات بشأن أوكرانيا المنعقدة في باريس
-
ترامب للجمهوريين: إذا لم نفز في انتخابات التجديد النصفي سيتم عزلي
-
الكيان وسوريا يقرّران تشكيل "خلية مشتركة" لاحتواء التصعيد
-
ترامب: جرت محاولة لعزلي لأنني طلبت من زيلينسكي "عدم الغش"
-
حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية
-
مقتل شرطي بالرصاص في غرب إيران مع استمرار الاحتجاجات