محافظ حلب يعلن تعليق الدوام الدراسي الأربعاء

أرشيفية
الوكيل الإخباري- أعلن محافظ حلب عزام الغريب تعليق الدوام في جميع المدارس والجامعات (العامة والخاصة) والدوائر الحكومية في مدينة حلب اليوم الأربعاء، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة واستهداف عدد من المشافي والمؤسسات، جراء القصف المدفعي العشوائي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

كما تم إلغاء كافة الفعاليات الجماعية والاجتماعية حفاظا على سلامة الجميع، حيث أكد الغريب على أهمية اتخاذ هذا القرار لحماية المدنيين والكوادر التعليمية.


وقال: "ندرك حجم الأثر الذي قد يسببه القرار في هذه المرحلة من العام الدراسي، لكنّ سلامة أبنائنا والكوادر التعليمية فوق كل اعتبار".


وأشار الغريب إلى أن الكوادر الطبية والخدمية والطوارئ ستكون مستثناة من القرار، وأن الجهات المختصة تتابع الوضع ميدانيا، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المدينة.

 
 


