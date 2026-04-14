محاكمة اثنين من سماسرة الأسلحة في بريطانيا أبرما صفقات مع ليبيا وجنوب السودان

الوكيل الإخباري- أبلغ مدعون بريطانيون محكمة في لندن الثلاثاء، أن اثنين من سماسرة الأسلحة رتبا صفقات غير قانونية لتزويد جنوب السودان بمنظومات صواريخ من دول الاتحاد السوفيتي السابق، وتزويد ليبيا بطائرات مقاتلة خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.





ويواجه البريطاني ديفيد جرينهالج (68 عاما) 11 اتهاما واليوناني كريستوس فارماكيس (48 عاما) 12 اتهاما بالتورط في توريد أسلحة غير مرخصة بين عامي 2009 و2016.



ودفع الاثنان ببراءتهما، وبدأت محاكمتهما هذا الأسبوع في محكمة ساوثوارك كراون. وجرى إبلاغ هيئة المحلفين بعدم رغبة فارماكيس في حضور المحاكمة.





