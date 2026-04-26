محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار

وقال ترامب إن إطلاق النار كان يستهدفه بشكل مباشر، مؤكدًا اعتقال المنفذ وإصابة أحد عناصر الأمن إصابة طفيفة.
وانتقد ترامب الإجراءات الأمنية في موقع الحفل، معتبرًا أن المكان "لم يكن مؤمّنًا بشكل كافٍ"، مشيرًا إلى أنه اضطر للانحناء سريعًا واتخاذ وضعية الحماية، كما تحدث عن محاولتين سابقتين لاستهدافه.
وأضاف أن المهاجم لم يتمكن من الاقتراب، وتمت السيطرة عليه من مسافة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
وشهدت القاعة حالة من الذعر والفوضى لحظة وقوع الحادث، حيث دوّت الطلقات وسط الحضور، قبل أن يتم إجلاء ترامب ونائبه جي دي فانس بشكل فوري. وطالب عناصر الأمن الحاضرين بالانبطاح أرضًا، بينما انتشرت قوات الشرطة داخل القاعة والممرات في حالة استنفار.
وتم إخراج ترامب تحت حماية مشددة، مع إغلاق المداخل وانتشار أمني واسع، في وقت عمّ فيه الارتباك المكان وتحولت الفعالية إلى حالة طوارئ.
أخبار متعلقة
-
القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب
-
ترامب: لا صلة لإيران بحادث هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض
-
ترامب: تكرار محاولات الاغتيال يستدعي الوحدة الوطنية
-
مسؤول أمني أمريكي: مسلح حاول اختراق أمن عشاء المراسلين وأصاب عنصرا من الخدمة السرية
-
ترامب: القبض على مطلق النار وتأجيل عشاء مراسلي البيت الأبيض 30 يوما
-
إجلاء ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد سماع دوي إطلاق نار
-
وكالة: سماع أصوات الدفاعات الجوية في كرمانشاه بإيران والسبب غير معلوم
-
قتلى في غارات روسية "استمرت أكثر من 20 ساعة" على دنيبرو الأوكرانية