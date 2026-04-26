الأحد 2026-04-26 08:01 ص

محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار

موكب الرئيس دونالد ترامب يغادر بسرعة من موقع محاولة اغتياله في واشنطن إلى البيت الأبيض
موكب الرئيس دونالد ترامب يغادر بسرعة من موقع محاولة اغتياله في واشنطن إلى البيت الأبيض
 
الأحد، 26-04-2026 07:47 ص

الوكيل الإخباري-   نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطات من كاميرات المراقبة توثّق لحظة إطلاق نار خلال حادثة محاولة اغتياله، التي وقعت أثناء حفل مراسلي البيت الأبيض في فندق واشنطن هيلتون في واشنطن.

وقال ترامب إن إطلاق النار كان يستهدفه بشكل مباشر، مؤكدًا اعتقال المنفذ وإصابة أحد عناصر الأمن إصابة طفيفة.


وانتقد ترامب الإجراءات الأمنية في موقع الحفل، معتبرًا أن المكان "لم يكن مؤمّنًا بشكل كافٍ"، مشيرًا إلى أنه اضطر للانحناء سريعًا واتخاذ وضعية الحماية، كما تحدث عن محاولتين سابقتين لاستهدافه.
وأضاف أن المهاجم لم يتمكن من الاقتراب، وتمت السيطرة عليه من مسافة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.


وشهدت القاعة حالة من الذعر والفوضى لحظة وقوع الحادث، حيث دوّت الطلقات وسط الحضور، قبل أن يتم إجلاء ترامب ونائبه جي دي فانس بشكل فوري. وطالب عناصر الأمن الحاضرين بالانبطاح أرضًا، بينما انتشرت قوات الشرطة داخل القاعة والممرات في حالة استنفار.


وتم إخراج ترامب تحت حماية مشددة، مع إغلاق المداخل وانتشار أمني واسع، في وقت عمّ فيه الارتباك المكان وتحولت الفعالية إلى حالة طوارئ.

 


Image1_42026267461170007310.jpg
Image2_42026267461170007310.jpg
Image3_42026267461170007310.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله

عربي ودولي ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله

موكب الرئيس دونالد ترامب يغادر بسرعة من موقع محاولة اغتياله في واشنطن إلى البيت الأبيض

عربي ودولي محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار

القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب

عربي ودولي القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب

شيع جثمان العريف محمد ظاهر بشير أبو رمان

أخبار محلية الأمن ينعى العريف محمد أبو رمان

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وظائف

وظائف وظائف شاغرة للاردنيين- تفاصيل

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد

اليوم أمس الجمعة الخميس حمدي سالم رمضان المومني 2026/04/26 سالم محمد سالم الشخاترة 2026/04/26 علي جويعد المذهان الدهام 2026/04/26 مأمون عمر يوسف الملكاوي 2026/04/26 ماريان رينالدو سوليز 2026

الوفيات وفيات الأحد 26-4-2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 