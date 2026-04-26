محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطات من كاميرات المراقبة توثّق لحظة إطلاق نار خلال حادثة محاولة اغتياله، التي وقعت أثناء حفل مراسلي البيت الأبيض في فندق واشنطن هيلتون في واشنطن.

اضافة اعلان



وقال ترامب إن إطلاق النار كان يستهدفه بشكل مباشر، مؤكدًا اعتقال المنفذ وإصابة أحد عناصر الأمن إصابة طفيفة.



وانتقد ترامب الإجراءات الأمنية في موقع الحفل، معتبرًا أن المكان "لم يكن مؤمّنًا بشكل كافٍ"، مشيرًا إلى أنه اضطر للانحناء سريعًا واتخاذ وضعية الحماية، كما تحدث عن محاولتين سابقتين لاستهدافه.

وأضاف أن المهاجم لم يتمكن من الاقتراب، وتمت السيطرة عليه من مسافة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.



وشهدت القاعة حالة من الذعر والفوضى لحظة وقوع الحادث، حيث دوّت الطلقات وسط الحضور، قبل أن يتم إجلاء ترامب ونائبه جي دي فانس بشكل فوري. وطالب عناصر الأمن الحاضرين بالانبطاح أرضًا، بينما انتشرت قوات الشرطة داخل القاعة والممرات في حالة استنفار.



وتم إخراج ترامب تحت حماية مشددة، مع إغلاق المداخل وانتشار أمني واسع، في وقت عمّ فيه الارتباك المكان وتحولت الفعالية إلى حالة طوارئ.